İngiltərədə xalis qızıldan bank kartları hazırlandı

Böyük Britaniyanın Kral zərbxanası xalis qızıldan hazırlanan debet bank kartlarının istehsalına başlanıldığını bildirib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, saf qızıldan hazırlanan ödəniş kartı eksklüziv bank imtiyazları əldə etmək istəyən şəxslər üçündür.

Kart "Mastercard" sistemi və elektron ödəniş texnologiyaları ilə məşğul olan "Accomplish Financial" kompaniyası tərəfindən birgə istehsal edilir və dünyada qiymətli metaldan hazırlanan dünyanın ilk bank kartıdır.

Sahibinin adı və imzası 18 karatlıq qızıldan hazırlanan ödəniş kartına həkk olunacaq. Kart sahibləri faizsiz valyuta mübadiləsi və ya səyahətlər zamanı bütün sutka ərzində fəaliyyət göstərən "konsyerj" xidmətləri kimi genişləndirilmiş bank funksiyaları və imtiyazlarından istifadə edə biləcəklər.

