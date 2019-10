Türkiyəli aktyor Can Yaman İtaliyanın paytaxtında qadın fanatlarının böyük sevgisi ilə qarşılaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, onlar aktyoru küçədə dövrəyə alıb və onu çox sevdiklərini söyləyiblər. Bu görüntülər sosial mediada tənqidlərə səbəb olub.

Türkiyəli izləyicilər Canın orda qalmağını və Türkiyəyə geri qayıtmamasını tövsiyə ediblər.

Qeyd edək ki, "Erkenci kuş" serialı ilə məşhurlaşan Yaman ölkə xaricində də çox sevilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.