Moskvada həkimlər 52 yaşlı xəstədə nəhəng şiş aşkar edib onu ləğv ediblər.

Qadın zəiflikdən və tədricən böyüyən qarnından şıkayətlənib. Kompyuter tomoqrafiyası onun yumurtalıqlarında ağ ciyərlərinə kimi böyüyən şiş tapıblar.

Bəd xassəli şişin ölçüsü 50/40 santimetr olub.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, cərrahlar xəstənin uşaqlığını yumurtalıqlarla birlikdə kəsib onu bir neçə gündən sonra evə yola salıblar.

Lakin qadın təkrar müayinələrdən də keçməlidir.

Milli.Az

