Türkiyənin Balıkesir vilayətinin Ayvalık rayonu sahillərində qanunsuz miqrantları daşıyan gəmi batıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, göyərtədə olan 35 nəfərdən 33-nün həyatını xilas etmək mümkün olub.

Hadisə nəticəsində bir uşaq ölüb. Başqa bir azyaşlı isə sulara qərq olduğundan onun axtarışları istiqamətində tədbirlər görülür.

Milli.Az

