Ötən gün axşam saatlarında dünyasını dəyişən akademik Vasim Məmmədəliyevlə Bakı Dövlət Universitetində vida mərasimi keçirilir.

Publika.az xəbər verir ki, vida mərasiminə bir çox dövlət xadimləri, ictimaiyyət nümayəndələri qatılıb.

Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva vida mərasiminə əklil göndərib.

Mərasimdən sonra mərhumun nəşi İkinci Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.