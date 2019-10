Daxili bazar araşdırması nədir? - VİDEO

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 may 2019-cu il tarixli Fərmanı ilə "Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin rəqabətqabiliyyətli istehsalının stimullaşdırılması məqsədilə daxili bazar araşdırmalarına dövlət dəstəyi göstərilməsi Qaydası" təsdiq edilib.

Bu qaydaya uyğun olaraq, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin müraciəti əsasında müvafiq sahə üzrə daxili bazar araşdırmasının aparılması üçün KOB-lara informasiya və maliyyə dəstəyi göstərilir.

Mikro sahibkarlıq subyektinin müraciəti əsasında aparılan hər bir daxili bazar araşdırmasına çəkilən xərcin 80%-i, kiçik sahibkarlıq subyektinin müraciəti ilə aparılan daxili bazar araşdırmasına çəkilən xərcin isə 50%-i dövlət tərəfindən qarşılanır. Ümumilikdə isə hər bir daxili bazar araşdırmasının aparılmasına görə ödəniləcək dəstək məbləği 20 min manata qədərdir. Orta sahibkarlıq subyektləri isə bu dəstək mexanizmindən ödənişsiz təlim və seminarlarda iştirak etməklə, müəyyən edilən sahələrdə mütəmadi informasiya dəstəyi göstərilməklə faydalanır.

Daxili bazar araşdırmalarının aparılması üçün dəstək tədbirlərinin təşkili Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) tərəfindən həyata keçirilir.

Daxili bazar araşdırmasının aparılması üçün sahibkar əvvəlcə KOBİA-nın www.smb.gov.az saytındakı nümunəvi ərizə formasını dolduraraq Agentliyə müraciət etməlidir. Sahibkarın müraciəti KOBİA-da yaradılmış İşçi Qrupu tərəfindən dəyərləndirilir və barəsində müsbət qərar qəbul olunmuş daxili bazar araşdırmasının aparılması üçün "Dövlət satınalmaları haqqında" Qanununa uyğun olaraq bu sahədə ixtisaslaşmış məsləhətçi şirkətlərə sifariş verilir. Daxili bazar araşdırması hazır olduqdan sonra Agentlik hesabatı qiymətləndirir və sahibkara təqdim edir.

