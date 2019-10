İstanbulda yenə zəlzələ oldu, əhali təşviş keçirdi

Bakı. Rufiz Hafizoğlu - Trend:

İstanbulda bu gün yenə zəlzələ baş verib.

Trend-in məlumatına görə, təkanlar 3,1 bal gücündə olub.

Zəlzələ şəhərin Silivri rayonunda qeydə alınıb. Məlumata görə, təkan böyük olmasa da, əhali təşviş keçirib, insanlar evlərini tərk edərək küçələrə çıxıblar.

Zəlzələ nəticəsində dağıntı və ya insan tələfatı olmayıb.

Qeyd edək ki, sentyabrın 26-da İstanbulda 5,8 bal gücündə zəlzələ olmuşdu. Təbii fəlakət nəticəsində 473 binaya ziyan dəymişdi.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.