Çində təmiri aparılan bank binası uçub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, uçulan binada ölkənin şimal-şərqində Tszilin vilayətində yerləşən Aqrar Kommersiya Bankının ofisi yerləşib.

Xilasedicilər dağıntılar altından 4 nəfəri sağ çıxara biliblər. Onlar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə yaxınlıqdakı xəstəxanaya yerləşdirilib. Daha 2 nəfər fəhlənin dağıntılar altında qaldığı bildirilir. Hazırda onların xilas edilməsi üçün operativ iş aparılır.

Milli.Az

