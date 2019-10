“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin törəmə şirkəti “ADY Express” MMC-nin nümayəndələri oktyabrın 25-26-da Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində keçiriləcək “Breakbulk Caspian-2019” beynəlxalq konfransında iştirak edəcəklər.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “ADY Express” məlumat yayıb.

“Maraqlı tərəfləri, konfrans çərçivəsində keçiriləcək, ikitərəfli görüşlərə dəvət edirik”, - deyə açıqlamada qeyd olunub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.