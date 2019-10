Azərbaycanlı iş adamı Rusiyada yeni partiya qurdu

Azərbaycanlı iş adamı Rusiyada yeni partiya qurub.

Publika.az xəbər verir ki, “Elman Qrup” beynəlxalq Hüquq şirkətinin prezidenti, vəkil Elman Paşayev paytaxt Moskvada yerləşən “İnterfaks” xəbər agentliyinin ofisində “Rusiya Ədalətli Qüvvələrinin Birliyi” partiyasının yaradıldığını elan edib.

Onun sözlərinə görə, partiyanın qurulması zamanın tələbidir: “Partiyanın əsas məqsədi ölkədə insan haqlarının qorunması, millətlərarası münasibətlərdə birlik və bərabərlik, milli və dini ayrıseçkilik olmadan vətəndaşların haqlarının müdafiə edilməsi, Rusiyanın, xüsusilə, Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərinin inkişafına yardımçı olmaqdır”.

Zümrüd

