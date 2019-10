İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı sahiblərini tapdı

Bakı. Trend:

İsveçin paytaxtı Stokholmda 2019-cu ilin Nobel həftəsi çərçivəsində sonuncu kateqoriya üzrə mükafatlar sahiblərini tapıb.

Trend-in məlumatına görə, iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatına hindistanlı Abicit Banerci, fransalı Ester Düflo və amerikalı Maykl Kremer layiq görülüb.

Onlar qlobal yoxsulluqla mübarizə ilə bağlı səylərinə görə mükafat alıb.

Qeyd edək ki, tibb, fizika, kimya, ədəbiyyat və sülh üzrə Nobel mükafatları dekabrın 10-da, Alfred Nobelin ölümünün ildönümündə qaliblərə təqdim olunacaq.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.