İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı bu il yoxsulluqla əlaqədar gördüyü işlərə görə Abhicit Banerci, Ester Duflo və Maykl Kremerə təqdim edilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nobel komitəsi məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, Nobel mükafatları ənənəvi olaraq Alfred Nobelin vəfat etdiyi gün, dekabrın 10-da təqdim olunacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.