Sumqayıtda piyadanı vurub hadisə yerindən qaçan sürücü axtarılır.

Daxili İşlər Nazirliyindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, oktyabrın 12-də saat 20 radələrində Sumqayıt şəhərinin H.Z.Tağıyev qəsəbəsi ərazisində müəyyən edilməyən avtomobillə yolu keçən şəhər sakini Ramin Hüseynov vurulub və o, aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Sumqayıt Şayon Polis İdarəsi tərəfindən əməliyyat-axtarış tədbirləri aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.