Əməkdar artist Elnarə Abdullayeva "Zümrüdlə şən bazar" verilişinin qonağı olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, proqram zamanı aparıcı ona "Maqnoliya yemisən" sualını ünvanlayıb.

E.Abdullayeva isə ona belə cavab verib:

"Üzünü görsəm, bilərəm ki, yemişəm ya yox. Bir yeməyə 70 ad qoyurlar. Nə bilim hansıdır? Özlərini "aristokrat" sayanlar hər şeyə bir ad qoyur. Heç özləri də bilmir nədir. Elə insanlar görürəm ki, artıq mən yoxam".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.