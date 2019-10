Qazaxda yol qəzası olub.

Metbuat.az bildirir ki, iki minik maşınının toqquşması nəticəsində ikisi azyaşlı olmaqla 4 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

(Apa)

