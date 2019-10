İstanbulda zəlzələ meydana gəlib.

Publika.az xəbər verir ki, Kandilli Rəsədxanası 3 bal gücündə yeraltı təkanların olduğunu açıqlayıb.

Zəlzələnin episentri yerin 6,8 km dərinliyində olub.

Zümrüd

