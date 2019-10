Ağdam təmsilçisi "Qarabağ" aprel şəhidlərinin övladlarını klubun bazasında qonaq edib.

Milli.Az xəbər verir ki, uşaqlar komandanın məşqini izləyib və klubun bazasıyla tanış olub.

Həmin videonu təqdim edirik:

