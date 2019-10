“Qlobal medianın inkişaf trendləri: Risklər və İmkanlar” adlı Konfrans keçirilir

“Qlobal medianın inkişaf trendləri: Risklər və İmkanlar” Bakı Beynəlxalq Media Konfransı keçirilir.

Publika.az-ın məlumatına görə, giriş nitqi ilə çıxış edən Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov Azərbaycanın millətlərarası dialoq, tolerantlıq mühitinin bərqərar olduğu, nüfuzlu toplantıların keçirildiyi məkan olduğunu vurğulayıb.

“Ölkəmizin Bakı Beynəlxalq Media Konfransına ev sahibliyi etməsi medianın nə qədər aktual olduğunu göstərir. Ümid edirik ki, bu konfrans dünyanın aparıcı media qurumlarının nümayəndələrinin platformasına çevriləcək. Müasir dövrdə söz və mətbuat azadlığı mühüm şərt kimi irəli sürülür. Mətbuatın sərbəst və maneəsiz fəaliyyəti hər bir ölkə üçün öhdəlik kimi qəbul edilib. Mühüm tendensiyaları daim diqqətdə saxlamalı, neqativ hallar nəzərimizdən yayınmamalıdır. Bu isə qarşılıqlı əməkdaşlığın dərinləşməsindən asılıdır. Nəzərəçarpan hadisə və proseslərə də töhfəmizi verə bilərik. Proseslərə zamanında reaksiya verilməsi vacibdir. İnternet əsrində yaşayırıq, internet-media resurslarının da sayının artmasında dinamiklik müşahidə olunur”.

Əflatun Amaşov Azərbaycanın ikili standartlardan əziyyət çəkdiyini qeyd edib: “Zaman-zaman qeyri-obyektivlik və qərəzin şahidi oluruq. Belə hallar bizi düşündürməlidir. Bu, mənfi təmaüllərlə münasibətdə “Qlobal medianın inkişaf trendləri: Risklər və İmkanlar” Bakı Beynəlxalq Media Konfransı obyektiv mövqedən çıxış edərək, dünyaya mesaj verən tribuna kimi özünü təsdiqləyəcək, prioritetlərini müəyyənləşdirəcək”.

Daha sonra Qlobal Jurnalistlər Şurasının sədri Mehmet Ali Dim Azərbaycanla Türkiyə mediasının ortaq tərəflərinin olduğunu vurğulayıb. O, Türkiyənin çox sayda media ilə bağlı təşkilatlarının olduğunu qeyd edib: “Bu sahədə tənzimləməyə, yeni bir nəfəsə ehtiyac var. Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun dəstəyi ilə Qlobal Jurnalistlər Şurası yaradılıb. Türkiyədə fəaliyyət göstərən xarici media orqanları da bizim təşkilatımızın sırasında yer alır. Türk düşməni olmayan jurnalistlər üzvlərimizdir”.

