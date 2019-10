Avropa İttifaqına üzv ölkələrin vətəndaşlarının Böyük Britaniyaya vizasız səyahəti 2019-cu il oktyabrın 31-də başa çatacaq.

“Report” xəbər verir ki, məlumatı “Hurriyet” yayıb.

Bildirilib ki, Britaniya hökuməti bu qərarı “Brexit”ə uyğun olaraq qəbul edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.