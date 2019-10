Kıvanç Tatlıtuğ 3 illik həyat yoldaşı Başak Dizerə xəyanət edib.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, aktyorun gizlcə “Victorias Secret”in məşhur mələyi Sara Sampaio ilə görüşdüyü, hətta hoteldə gecələdiyi iddiası irəli sürülüb.

İddia olunur ki, məşhur kino ulduzu 2013-cü ildə reklam çəkilişlərində tanış olduğu modellə münasibətlərini davam etdirir.

Məlumat üçün bildirək ki, 35 yaşlı aktyorun stilist xanımı ondan 5 yaş böyükdür.

