Telejurnalist Erhan Çelik 3-cü dəfə ailə qurub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Çelik həkim Özləm Gültəkinlə evlənib. Cütlüyün toyu gözlənilməz olub. Nikahdan fotolar sosial şəbəkədə yayılıb.

Erhanla Özləmin toyu İzmirdə baş tutub.

Qeyd edək ki, Özləm Gültəkin Mardinin tanınmış ailəsindəndir.

Erhan Çelik bundan əvvəl müğənni Gülbən Ərgənlə evli olub. Cütlük qalmaqallı şəkildə boşanıb. Çelikin birinci nikahından isə bir oğlu var.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.