5 qızla cinsi əlaqəyə girdi, Polis onu bu vəziyyətdə tutdu - VİDEO

Qadınlarla cinsi əlaqədən olandan sonra onları bıçaqla hədələyib pulunu alan gənc tutulub.

Metbuat.az DHA-ya istinadən xəbər verir ki, Türkiyədə 21 yaşlı Mehmet can banka olan kredit borcunu ödəmək üçün yeni üsula əl atıb. O, internetdə tanış olduğu qadınlarla cinsi əlaqədə olduqdan sonra onlara bıçaqla hədə-qorxu gələrək pullarını alıb. Bu üsulla o banka olan kredit borcunu bağlayıb. O, sonuncu dəfə 25 yaşlı qızla intim münasibətdən sonra onun 3 min lirə pulunu alıb qaçarkən tutulub. Polis onun haqqında qərar çıxarılması üçün işi məhkəməyə götürülüb. mehmet Canla intim münasibətdə olan 5 qadına "pul qarşılığında fahişəlik xidməti göstərmə və əxalqsızlıq yuvası təşkil etmə" maddələri ilə cinayət işi başlanıb.

Gəncin qadınlara necə tələ qurmasının videosunu təqdim edirik:

