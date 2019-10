Rusiyada mer qəzada öldü - FOTO

Rusiyanın Xakasiya Muxtar Respublikasının paytaxtı Abakan şəhərinin meri Nikolay Bulakin yol qəzasında həlak olub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Xakasiya hökumətinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Hadisə bu gün Krasnoyar diyarında, Minusink şəhərinin yaxınlığında baş verib.

Məlumata görə, "Ford Explorer" markalı avtomobilin sükanı arxasında əyləşən şəhər rəhbəri idarəetməni itirərək ağaca çırpılıb. O, hadisə yerindəcə vəfat edib.

Qeyd olunur ki, 66 yaşlı Bulakin 1995-ci ildən Abakana rəhbərlik edirmiş.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.