Trampdan ŞOK AÇIQLAMA: Türkiyəyə "müharibə" ELANI

Türkiyəyə yeni sanksiyalar tətbiq ediləcək.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp tvitter səhifəsindən açıqlama yayıb.

“Fox and Friends” proqramındakı Brayn Kilmeade hər şeyi yanlış anlayıb. Biz 200 ildir ki, bir-biriləri ilə savaşan iki qrup arasındakı savaşa girməyəcəyik. Avropanın öz İŞİD üzvlərini geri qaytarmaq imkanları vardı. Amma əvəzini ödəmək istəmədilər. “Qoyun, ABŞ ödəsin” dedilər. Kürdlər bəzilərini (İŞİD-çiləri) bizi işin içinə daxil etmək üçün sərbəst buraxa bilər. Çoxu gəldikləri Türkiyə və Avropa ölkələri tərəfindən asanlıqla saxlanıla bilər. Amma sürətli hərəkət etməlidirlər. Türkiyəyə böyük sanksiyalar gəlir. İnsanlar, həqiqətən də, NATO üzvü Türkiyə ilə müharibəyə girməyimizin lazım olduğunumu düşünür? Sonu gəlməyən savaşlar bitəcək!”, - Tramp yazıb.

Zümrüd

