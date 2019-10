Azərbaycanlı hakim "Yuventus"un oyununa təyinat alıb

Azərbaycan hakimləri UEFA Gənclər Liqasının oyunlarına təyinat alıblar.

Metbuat.az bildirir ki, APA-nın məlumatına görə, FİFA referiləri Rəhim Həsənov və Rauf Cabarovun başçılıq etdiyi briqadalar U-19-ların avrokubok yarışında ədaləti qoruyacaqlar.



Oktyabrın 23-də keçiriləcək “Liepaya” (Latviya) - “Porto” (Portuqaliya) matçında baş hakim Rəhim Həsənov, onun köməkçiləri Mübariz Haşımovla Rza Məmmədov olacaq.



Noyabrın 6-da baş tutacaq “Lokomotiv” (Rusiya) – “Yuventus” (İtaliya) qarşılaşmasında isə Rauf Cabarova baş hakimin köməkçiləri kimi Namik Hüseynovla Pərvin Talıbov yardım edəcək.

