Aparıcı Cavid Gül evlənməyə hazırlaşır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, bu barədə "ATV maqazin onlarla" verilişində danışıb.

Cavid bildirib ki, nişanlanmağa hazırlaşır:

"Öz seçimimdir. Nişanlanmamışıq, amma ona doğru gedirik. Mediadan gizlədirəm, çalışacam ki, gizlədim".

Əldə etdiyimiz məlumata görə, Cavidin toyu gələn il baş tutacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.