Donald Tramp növbəti dəfə Türkiyəni sanksiyalarla hədələyib

“Türkiyəni böyük sanksiyalar gözləyir”.

“Report” “Thmhaber”ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib.

“200 ildir bir-biri ilə müharibə aparan xalqlar arasında yeni bir savaşa girmirik. Avropanın İŞİD-də olan tutulmuş vətəndaşlarını geri almaq şansı var idi. Ancaq əvəzinin ödəmək istəmədilər. Dedilər: “ABŞ ödəsin”. Kürdlər bizi savaşa cəlb etmək üçün İŞİD üzvlərinin bəzilərini sərbəst buraxa bilər. Türkiyə və Avropa ölkələri onları rahatca həbs edə bilərdilər, amma cəld tərpənmədilər.

Türkiyəni böyük sanksiyalar gözləyir. İnsanlar doğurdan NATO üzvü olan Türkiyə ilə savaşacağımızı düşünür? Sonu olmayan mühariblər bitəcək. Yaxın Şərqdə qalmağımızı istəyənlər bizi orada bataqlığa sürükləyənlərdir ”- deyə D.Tramp vurğulayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.