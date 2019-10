Tərtər rayonunda ahıl kişi bıçaq xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

"Report"un Qarabağ Mərkəzinin məlumatına görə, hadisə Kəngərli kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, həmin kəndin sakini, 1949-cu il təvəllüdlü Əhliman Tapdıqov bıçaq xəsarəti ilə Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Yaxınları onun yıxılaraq bıçaq xəsarəti aldığını bidiriblər. Onun vəziyyəti orta-ağır olaraq qiymətləndirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



