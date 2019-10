ABŞ ötən həftə Çinlə ticarət məsələlərinə dair "əsas razılıq" əldə edib

"Report" türk mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın maliyyə Naziri Steven Mnuçin məlumat verib.

Bununla belə, onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında hələ üzərində iş gedən və razılaşdırılmalı olan bir çox sənədlər var.

ABŞ rəsmisi Prezident Donald Trampın və onun Çindən olan həmkarı Si Tsinpinin gələn ay yekun sazişə imza atacaqlarını gözlədiyini də qeyd edib.



