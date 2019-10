Milli Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Bağçalı 21 günlük istirahətdən sonra işinin başına keçib.

Milli.Az "qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, sentyabrın 23-də üst tənəffüs yollarının infeksiyasına görə Ankara Başkent Universiteti Xəstəxanasına yerləşdirilib elə həmin gün evə buraxılan siyasətçinin saqqal saxladığı diqqətdən qaçmayıb.

