"Avroviziya" təmsilçimiz müğənni Dilarə Kazımovanın yeni fotosu maraq doğurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, saç düzümünü və rəngini dəyişən Dilarə Kazımova sosial şəbəkədə alt geyimində fotosunu paylaşıb. Müğənninin paylaşımı birmənalı qarşılanmayıb. Paylaşımı bəyənənlərlə yanaşı tənqid edənlər də az olmayıb.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:



