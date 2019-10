Balotellinin Brescia ilə imzaladığı müqavilənin şərtləri məlum oldu

İtaliyalı forvard Mario Balotellinin Brescia ilə imzaladığı müqavilənin şərtləri məlum olub.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Balotelli yeni klubunda ilinə bir milyon avro maaş alır. Müqaviləyə əsasən, forvard cari mövsüm minimum 15 qol vurarsa və komandası A seriyasında qalarsa, onun maaşı dörd dəfə artırılacaq. Amma bu iki şərtdən biri həyata keçməsə, Balotellinin maaşı 1 milyon avro olaraq qalacaq. Üstəlik Brescia yüksək liqanı tərk edərsə, onunla müqavilə ləğv ediləcək. Balotellini turnir cədvəlində ilk 5 yerdə olan komandalardan biri transfer etmək istəsə, o, klubu azad agent kimi tərk edə biləcək.

Hazırda Brescia 6 xalla turnir cədvəlində 16-cı pillədədir.

Milli.Az

