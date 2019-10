Məşhur tennisçi yenidən olimpiadada iştirak etmək qərarına gəlib

İsveçrəli tanınmış tennisçi Roje Federer Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında iştirak edəcək.

"Report" xəbər verir ki, jurnalist Endi Şoler "Twitter"də 38 yaşlı idmançının sitatını yazıb: "Bir neçə həftə ərzində qarşıdakı mövsüm Uilmbldon və ABŞ Açıq çempionatı (US Open) arasında nə edəcəyimizi komanda ilə müzakirə etdik. Sonda yenidən olimpiadada oynamağa qərar verdim", - deyə Federer vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Roje Federer 2008-ci il Pekin Yay Olimpiya Oyunlarının qalibidir. O, 2012-ci il Londondakı olimpiadada gümüş medal qazanıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.