“Soğan yeyib, “gəl, məni öp” deyirdi”

Türkiyəli aktyor Kerem Bürsin seriallarda öpüşməyi ilə bağlı sualları cavablandırıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, "Yaşayamayanlar" serialında birggə çəkildiyi Nilperi Şahinkayadan söz açıb:

"Baş rolunu Hande Doğandemirlə oynadığım "Güneşi beklerken" serialında hər saniyə öpüşmə səhnəsi çəkirdik. Amma onun ağzından iy gəlmirdi. "Yaşayamayanlar"da isə Nilperi içərisində soğan, sarımsaq olan yeməklər yeyib, sonra da "Gəl, məni öp" deyirdi".

Qeyd edək ki, aktyor "Güneşi beklerken" serialı ilə məşhurlaşıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.