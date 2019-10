Rəssamlar döşəmə üzərində Gəncə, Şirvan və Qarabağ zonalarına aid olan üç xalça yaradıblar - FOTO

"Art Tower" rəsm qalereyasında ənənəvi Dekorativ-tətbiqi sənət festivalı keçirildi.

Milli.Az xəbər verir ki, festival "Arts Council Azerbaijan" qeyri-hökumət təşkilatının və "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi ilə birgə təşkil olunub. Festivalın kuratoru Səbinə Nəcəfovadır. Bu il festivalda üç rəssam iştirak edir. Rəssamlar Qarayeva Fəridə, Təranə Əliyeva və Nəcibə İsmayılova döşəmə üzərində Gəncə, Şirvan və Qarabağ zonalarına aid olan üç xalça yaradıblar. Xalçalar içəri şəhərdə yerləşən Art Tower qalereyasının qarşısında olan meydanda açıq havada nümayiş olunur. Layihənin əsəs məqsədi Azərbaycan xalçalarının təbliğatı və küçə incəsənətinin (Street art) inkişafıdir.

