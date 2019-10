Türk ordusunun hücumu: Plan, hədəf və nəticə - VİDEO

Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Suriyanın şimal-şərqində başlatdığı "Sülh çeşməsi" əməliyyatı özündən əvvəlki "Fərat qalxanı" və "Zeytun budağı" əməliyyatları zamanı qarşıya qoyulmuş tapşırığın tamamlanmasını hədəfləyir.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, türk hərbi ekspert Mete Yarar əməliyyatın məqsədi, hədəfləri və ilk iki əməliyyatla koordinasiyası ilə bağlı ətraflı danışıb.

Ekspertin sözlərinə görə, türk ordusunun sürətli irəliləyişinin bir sıra mühüm səbəbləri var. Adətən bu cür əməliyyatların ilk həftəsi kəşfiyyat işlərinə sərf olunsa da, türk ordusunun əməliyyata aylardır ciddi şəkildə hazırlaşması və sahib olduğu texnoloji imkanlar işini bir qədər asanlaşdırıb. Elə əməliyyatın ilk günlərində 10 metr dərinlikdəki yeraltı sığınacağın məhv edilməsi də ordunun əvvəlcədən ərazini diqqətlə araşdırmasının və aparılan kəşfiyyat işlərinin nəticəsi olub.

Əməliyyatın hədəfi 480 kilometr uzunluğunda və 32 kilometr enində təhlükəsizlik koridoru yaratmaqdır. İlkin mərhələdə isə Türkiyənin qarşısında tapşırıq kimi Tel Abyad və Ras əl-Eyn bölgələrini təmizləmək məsələsi qoyulub. Yəni hazırda əməliyyat heç də 480 kilometr uzunluğunda sərhəd boyu həyata keçirilmir. Bütün bunlara baxmayaraq, Ağcaqala və Ceylanpınarın qarşısındakı 120 kilometrlik xətt boyu əməliyyat bölgəsi Tel-Abyad və Ras əl-Eynin mühasirə həlqəsinin ölçülərindən asılı olmayaraq, təxminən "Zeytun budağı" və "Fərat qalxanı" əməliyyatlarının keçirildiyi əraziyə bərabərdir.

Əməliyyatda əsas hədəflərdən biri olaraq M-4 magistralının terrorçulardan təmizlənməsi qarşıya qoyulsa da, sözügedən ərazinin sərhədləri daha da genişləndirilə bilər. Belə ki, cənubdan ABŞ-ın nəzarətindəki ərazilərdən Suriya Demokratik Qüvvələri "Sülh çeşməsi" əməliyyatı bölgəsinə hər hansı bir hücum edərsə, Türkiyə hətta 32 kilometrlik xətdən daha cənuba doğru irəliləyə bilər.

Digər bir məqam isə terrorçuların qaçış yollarının bağlanmasıdır. Belə ki, artıq terrorçular Ras əl-Eyn və Tel-Abyaddan qərbə doğru - İraq sərhədi istiqamətində çəkilirlər. Çünki hələlik sözügedən istiqamətdə ciddi toqquşmalar yaşanmır.

Amma terrorçular üçün İraq sərhədinin açıq olması Türkiyəyə təhdid yaratdığından TSQ bu istiqamətdə də tədbir görüb. Hazırda Suriya İraq sərhədi də nəzarətdə saxlanılır və terrorçuların qonşu ölkəyə keçməsinin qarşısı alınıb.

Yekunda isə "Fərat qalxanı" əməliyyatı nəticəsində azad edilmiş Cerablus, Azez, "Zeytun budağı" əməliyyatı nəticəsində azad edilmiş Afrinlə birlikdə Türkiyə sərhədi boyu Suriya Milli Ordusunun dəstəyi ilə idarə olunan xətt yaradılacaq.

Bir çox ekspertlərin fikrincə, sözügedən ərazidə 1-2 milyon qaçqını yerləşdirmək mümkün olacaq. Hətta qeyd edildiyi kimi 32 kilometrlik xətt keçilərsə və daha dərin ərazi yaradılarsa, 3 milyon qaçqının Suriyada yerləşdirilməsi üçün təhlükəsiz şərait təmin edilmiş olacaq.

