Moskva Türkiyə ilə Suriyada hərbi toqquşma imkanları barədə hətta düşünmək belə istəmir.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.

O, hələlik Türkiyə ilə konflikt təhlükəsinin olmadığını deyib.

