Ərdoğan "Sülh çeşməsi" hərəkatına dəstək verdiyinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə ordusunun Suriyanın şimalında apardığı “Barış bulağı” hərəkatına dəstək verdiyinə görə Azərbaycana təşəkkür edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, Türkiyə Prezidenti Bakıda keçirilən Türk İş Şurasının iclasında çıxışında başda Azərbaycan olmaqla, ilk gündən Türkiyənin yanında olub, dəstək verən bir hər dövlətə minnətdarlığını ifadə edib.

“Türk dünyasının bizimlə olduğunu, bütün qardaşlarımızın Türkiyə üçün dua etdiyini bilirik”, - deyə Türkiyə Prezidenti qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.