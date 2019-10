“Barselona” gənc futbolçusu Ansu Fati ilə yeni müqavilə imzalamağa hazırlaşır.

Metbuat.az-ın "Mundo Deportivo"ya istinadən yaydığı məlumata görə, Kataloniya klubu 16 yaşlı hücumçunun transfer dəyərini yüksəltmək istəyir. La Liqa təmsilçisi futbolçu üçün 200 miliyon avro qiymət qoymağı planlaşdırır.

