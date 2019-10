Azərbaycanın "Avroviziya-2014" təmsilçisi Dilarə Kazımova son görünüşü ilə hər kəsi təəccübləndirib.

Milli.Az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, Dilarə Kazımova İnstaqramda qara rəngli transparan geyimdə fotosunu paylaşaraq "Yaraşdı?" deyə sual edib.

Çəhrayı tonlarda qısa parikdən istifadə edən ifaçı imicini dəyişməsi ilə də diqqət çəkib.

Sosial şəbəkə istifadəçiləri isə ifaçının fotoşopdan istifadə etdiyini qeyd ediblər. Fotonu təqdim edirik:

Milli.Az

