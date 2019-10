Bakı. Trend:

Səudiyyə Ərəbistanında səfərdə olan Rusiya Prezidenti Vladimir Putin kral Salman bin Əbdüləziz əl Səuda Kamçatka qızılquşu hədiyyə edib.

Trend-in məlumatına görə, V.Putin bu yırtıcı quşların Kamçatkada xüsusi olaraq yetişdirildiyini deyib.

Rusiya prezidenti dişi qızılquşa Alfa adının verildiyini bildirib.

Kral Salman bunun əvəzində V.Putinə şəkil hədiyyə edib.

