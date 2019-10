Tanınmış aktrisamızın analığı qocalar evində: Cəhənnəmdən cənnətə düşmüşəm... - FOTO

Bu gün cəmiyyətin ən həssas təbəqəsindən biri də yaşlı insanlardır. Tərk edilmiş, kimsəsiz yaşlılar isə onlar arasında ən həssas olanları hesab edilə bilər.



Milli.Az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən "Sputnik Azərbaycan"-a verilən məlumata görə, ölkəmizdə yaşı 70-ə çatmış şəxslər ahıl hesab olunurlar və hazırda onların sayı 400 minə yaxındır. Elə bu dəfəki həmsöhbətimiz də bu ahıllardan biridir. Sona Rəhimbəyova "Bəxt üzüyü" filmində "Sevda" obrazını yaradan Firəngiz Rəhimbəyovanın analığıdır.





O, hazırda Bilgəhdəki Pensiya yaşına çatmış şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsində ("Qocalar evi"ndə) yaşayır.



87 yaşlı Sona Rəhimbəyova artıq 3 ildir ki, bu evin qonağıdır. O özünü burada cəhənnəmdən cənnətə düşmüş kimi hiss edir: "Heç zaman yolumun buradan düşəcəyini, həyatımın belə olacağını düşünməmişdim. Qızım gedəndən sonra çox çətinliklər gördüm. Amma burada olduğum üçün Allaha şükür edirəm. Bura qocalar evi deyil, pansionatdır. Evimiz, eşiyimiz, isti suyumuz, soyuducumuz, bir sözlə hər şeyimiz var".



O, həyatında əsas dönüş nöqtəsinə səbəb hadisə və yaşadığı cəhənnəm əzabından danışır: "Yeganə övladım olan qızım Sevda həyat yoldaşı ilə birgə İsrailə köçmək məcburriyyətində qaldı. Kürəkənimin qohumları yaşamaq üçün onları İsrailə dəvət etdilər. Buna görə hətta evimizi də satmalı olduq. O zaman kürəkənim dedi ki, gəl sən də bizimlə get, gözüm üstdə yerin var. Hətta İsrailə getmək üçün bütün sənədlərimi düzəltmişdilər. Amma mən ora getməkdən imtina etdim. İstəsəm günü bu gün də İsrailə gedərəm, amma getmirəm. Çünki orada 50-60 dərəcə isti olur".



Qızı Bakıdan köçəndə isə anasının vəziyyəti yaxşı olub. Buna görə də anasına görə ciddi narahatlığın yaranmasına əsas olmayıb.



Amma əsas çətinliklər də bundan sonra başlayıb: "Kirayə qalmaq üçün tək yaşayan qonşu qadının evinə sığındım. O, məni çox incidirdi, aldığım pensiya ilə məni saxlayırdı. Hətta qızımın göndərdiyi pulları da mənimsəyirdi. Sevda son görüşümüzdə də and-aman elədi ki, "mama" mən sənə ayda 150 dollar pul göndərirdim. Ancaq mən o pulu görmürdüm. Evində yaşadığım qonşu həmin pulları ələ keçirtmişdi. O, mənə o qədər işgəncə verirdi ki, heç başımı pəncərədən çıxardıb kimləsə söhbət etməyə də qoymurdu. Özümü yarıcan hesab edirdim".



