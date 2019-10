Keçmiş məhkumdan gecəyarısı qadına qarşı iyrənc əməl - TƏFƏRRÜAT

Bakının Nəsimi rayonunda soyğunçuluq hadisəsi baş verib.

Milli.Az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, 22-ci polis şöbəsinə müraciət edən Bakı şəhər sakini olan qadın oktyabrın 12-də, saat 22 radələrində "28 May" küçəsində naməlum şəxsin onun mobil telefonunu, boyunbağısını, üzük və 1 cüt qızıl sırğasını aldığını bildirib.

22-ci polis şöbəsi və Səbail rayon Polis İdarsinin 39-cu polis bölməsi əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində quldurluğu törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Ç.Mahmudov qısa müddətdə müəyyən edilərək saxlanılıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.