Qaxda 7 maşının iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib.

Milli.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Qax-Zaqatala yolunun Süskənd kənd ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

İlkin məlumata görə, hadisə nəticəsində bir nəfər, 1988-ci il təvəllüdlü Zeynalov Ceyhun xəsarət alıb. O, təcili tibbi yardım maşını ilə Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.