Çavuşoğlu: Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanında olacaq

"Azərbaycana qarşı Qərbdən gələn hücumu görürük. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycana yönəlik əsassız ittihamların şəxsən şahidi olmuşam".

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu

"Qlobal medianın inkişaf trendləri: Risklər və İmkanlar" Bakı Beynəlxalq Media Konfransında çıxışı zamanı deyib.

O, Türkiyənin həmişə Azərbaycanın yanında olacağını bildirib: "Türk dünyasının mənfəətləri üçün çətin mübarizə aparmışıq. Haqlı davamıza davam edəcəyik. Dərdimizi, haqlı davamızı dünyaya çatdırmaq üçün birgə əmin addımlarla gələcəyə irəliləməliyik".

