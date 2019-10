Şeyx Mirziyoyevlə görüşdü - VİDEO

Bütün Qafqazın Şeyxi Allahşükür Paşazadə Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə görüşüb.

Real TV-nin məlumatına görə, görüşdə iki ölkənin qarşılıqlı maraqlarına xidmət edən üzünmüddətli tərəfdaşlığın getdikcə inkişaf edəcəyi, Özbəkistan və Azərbaycan xalqları arasındakı dostluq əlaqələrinin daha da möhkəmlənəcəyi bildirilib.

Ortaq mədəniyyət, milli adət-ənənələr və mənəvi dəyərlərə, habelə qarşılıqlı hörmət və ehtirama söykənən Özbəkistan-Azərbaycan əlaqələrinin hərtərəfli inkişafı yüksək qiymətləndirilib.

Azərbaycanın iki qardaş xalqı bir-birinə sıx bağlayan, onları birləşdirən etibarlı körpü olduğu diqqətə çatdırlıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.