Fransalı müğənni və aktyor Patrik Bryuel təcavüzdə ittiham edilir.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Perpinyan şəhərindəki spa salonlarından birində masajçı işləyən qız məsələ ilə bağlı prokurorluğa müraciət edib. O, aktyoru masaj edərkən təcavüzə məruz qaldığını bildirib.

Qeyd edək ki, hazırda nəzarətdə olan sənətçini ötən ilin yayında da masaj salonunun əməkdaşı analoji ittihamla şikayət etmişdi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.