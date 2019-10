Salyanda yol qəzası olub, 1 nəfər xəsarət alıb

Salyanda bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat haisəsi baş verib.

"Report"un Aran bürosu xəbər verir ki, hadisə axşam saatlarında Noxudlu kəndi ərazisindən keçən Salyan-Şirvan avtomobil yolunda qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, Salyan şəhər Nazim Babayev küçəsində yaşayan, 1969-cu il təvəllüdlü Məlikov Aydın Əbülhəsən oğlu idarə etdiyi "Jiquli" markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən nəqliyyat vasitəsinə idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil yolun kənarındakı maneəyə çırpılıb.

Hadisə zamanı A.Məlikov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. O, Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanada ilk tibbi yardım aldıqdan sonra ambulator müalicəyə buraxılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



