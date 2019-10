ABŞ əsgərləri Türkiyənin davam etdirdiyi "Sülh çeşməsi" əməliyyatı ilə bağlı Haseke şəhərini də tərk edib.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb.

Axşam saatlarında geri çəkilən ABŞ hərbçilərinin İraq tərəfinə keçdiyi vurğulanıb.

Milli.Az

