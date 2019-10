Kiçik biznesi böyütməyin sirri!

Bakı. Trend:

Kiçik biznesi böyütməyin sirrini təcrübəli sahibkarlar yaxşı bilir. Uğurlu biznes – əzimkarlıq, çeviklik, müştəri yönümlülük və sərmayə tələb edir. İlk ünsürləri özündə inkişaf etdirmək sahibkarın üzərinə düşsə də, sərmayəni bir qayda olaraq kənardan cəlb etmək lazım olur. Bu məqamda Expressbank sahibkarların köməyinə gəlir.

Daim müştəriləri üçün maraqlı kampaniya və tarifləri ilə seçilən Expressbank sahibkarları da unutmur.

Expressbankdan Trend-ə verilən məlumata görə, bankın sahibkarlara dəstək məqsədi ilə çevik yanaşması və sərfəli tarifləri ilə hamıya məlumdur. Üstəlik hazırda yeni kampaniya çərçivəsində sahibkarlar 20.000 AZN-dək mikro kreditləri 0% komissiya ilə alacaqlar. Ümumilikdə isə müştərilərimiz hətta 70.000 AZN-dək mikro kreditlər götürə bilərlər.

Xatırladırıq ki, 0% komissiya ilə mikro kreditlər dekabrın sonunadək davam edəcək! Siz də bu fürsəti qacımamaq üçün Expressbank-a tələsin!

Pərakəndə və biznes bankçılıq sahəsində geniş çeşiddə bank məhsulu və xidmətlər təklif edən "Expressbank"ın ölkə ərazisində 15 filialı mövcuddur. Bank xidmətləri barədə ətraflı məlumatı 132 Məlumat Mərkəzinə zəng edərək, www.expressbank.az saytına və ya bankın sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə daxil olaraq əldə edə bilərsiniz.

